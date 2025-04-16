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Bingöl’de hırsızlık yapan şahıs yakalandı!

Bingöl’de hırsızlık yapan şahıs yakalandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.04.2025 00:25
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesinde ikametten hırsızlık olayında bir vatandaşı 22 bin 500 lira maddi zarara uğratan ve olayı gerçekleştiren şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Bingöl’de hırsızlık yapan şahıs yakalandı!
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