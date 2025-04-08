Bin lirasını geri alamayınca dehşet saçtı

İstanbul Kasımpaşa'da bir kadın, internetten tanıştığı 18 yaşındaki gencin evine gitti. İkili bir süre vakit geçirdikten sonra 18 yaşındaki gencin belindeki silahı çıkarmasından korkan kadın evden ayrıldı. Genç arkasından gittiği kadından verdiği bin lirayı geri isterken, olumsuz yanıt almasının ardından dehşet saçtı. Taksiyi kurşun yağmuruna tutarak kaçan 18 yaşındaki genci ekipler yakaladı.