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Bin lirasını geri alamayınca dehşet saçtı

Bin lirasını geri alamayınca dehşet saçtı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 08.04.2025 10:44
Güncelleme:08.04.2025 10:44
İstanbul Kasımpaşa'da bir kadın, internetten tanıştığı 18 yaşındaki gencin evine gitti. İkili bir süre vakit geçirdikten sonra 18 yaşındaki gencin belindeki silahı çıkarmasından korkan kadın evden ayrıldı. Genç arkasından gittiği kadından verdiği bin lirayı geri isterken, olumsuz yanıt almasının ardından dehşet saçtı. Taksiyi kurşun yağmuruna tutarak kaçan 18 yaşındaki genci ekipler yakaladı.
Bin lirasını geri alamayınca dehşet saçtı
Bin lirasını geri alamayınca dehşet saçtı
Bin lirasını geri alamayınca dehşet saçtı
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