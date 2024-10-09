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Bin 475 litre kaçak alkol ele geçirildi

Bin 475 litre kaçak alkol ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 09:16
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 125 bin lira olan bin 475 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli yakalandı.
Bin 475 litre kaçak alkol ele geçirildi
Bin 475 litre kaçak alkol ele geçirildi
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