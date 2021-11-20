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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz duyurdu | Kovid-19'a karşı kullanılan Favipiravir zararlı mı? Yan etkisi var mı?

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Giriş: 20.11.2021 18:12
Güncelleme:20.11.2021 18:13
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Kovid 19 hastalarında kullanılan “favipiravir" etken maddeli antiviral ilaçla ilgili bilim dünyasının merakla beklediği PRESECO çalışmasının sonuçlarını yorumladı. Peki, Kovid-19'a karşı kullanılan Favipiravir zararlı mı? Favipiravir'in yan etkisi bulunuyor mu? İşte haberin detayları...
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Favipiravir zararlı mı? Yan etkisi...
Favipiravir zararlı mı? Yan etkisi...
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