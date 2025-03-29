29 Mart 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bilezik için öldürülen kadının katil zanlıları tutuklandı!
Bilezik için öldürülen kadının katil zanlıları tutuklandı!

Bilezik için öldürülen kadının katil zanlıları tutuklandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.03.2025 00:27
Samsun’un Terme ilçesi Kocaman Mahallesi’nde 21 Mart Cuma günü eşinin camiye gittiği sırada evine giren şahıslar tarafından boğazı kesilip öldürülen ve cesedi ateşe verildikten sonra bilezikleri çalınan 60 yaşındaki Fikriye Turgut’un katil zanlıları hakkında jandarma tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün M.U., E.U. ve Ş.U. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bilezik için öldürülen kadının katil zanlıları tutuklandı!
Bilezik için öldürülen kadının katil zanlıları tutuklandı!
Bilezik için öldürülen kadının katil zanlıları tutuklandı!
Kavşakta aracına arkadan çarpan şoförün elini öptü!
Kavşakta aracına arkadan çarpan şoförün elini öptü!
Sobadan çıkan kıvılcımlar paniğe sebep oldu!
Sobadan çıkan kıvılcımlar paniğe sebep oldu!
Şiddetli rüzgar kanoyu alabora etti!
Şiddetli rüzgar kanoyu alabora etti!
Polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
3 ayda 46 kaçak maden ocağı kapatıldı!
3 ayda 46 kaçak maden ocağı kapatıldı!
Kars’ta kadın kılığında yakalanan zanlının görüntüleri ortaya çıktı!
Kars’ta kadın kılığında yakalanan zanlının görüntüleri ortaya çıktı!
Yağışlı havada sürücüler nelere dikkat etmeli?
Yağışlı havada sürücüler nelere dikkat etmeli?
Ordu’nun ‘peribacaları’ noktasında tehlikeli kayalar ıslah edildi
Ordu’nun ‘peribacaları’ noktasında tehlikeli kayalar ıslah edildi
Esenler’de şehirlerarası otobüste yangın!
Esenler’de şehirlerarası otobüste yangın!
Alevlere teslim olan bin 500 adet balya küle döndü!
Alevlere teslim olan bin 500 adet balya küle döndü!
Aksaray’da okul müdürüne saldırı kamerada!
Aksaray’da okul müdürüne saldırı kamerada!
Daha Fazla Video Göster