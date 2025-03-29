Bilezik için öldürülen kadının katil zanlıları tutuklandı!

Samsun’un Terme ilçesi Kocaman Mahallesi’nde 21 Mart Cuma günü eşinin camiye gittiği sırada evine giren şahıslar tarafından boğazı kesilip öldürülen ve cesedi ateşe verildikten sonra bilezikleri çalınan 60 yaşındaki Fikriye Turgut’un katil zanlıları hakkında jandarma tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün M.U., E.U. ve Ş.U. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

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