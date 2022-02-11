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Bilecik’te mikroplu su skandalı

A Haber
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Giriş: 11.02.2022 11:22
Rüşvet ve rant skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Bilecik Belediyesi'nde bu kez de halk sağlığı skandalı yaşandı. Belediyenin, şebeke suyunu mikroptan arındıran klorlama makinelerini çalıştıramadığı belirlendi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Özdemir aktardı.
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Mikroplu su skandalı
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