11 Şubat 2022, Cuma
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Bilecik’te mikroplu su skandalı
Rüşvet ve rant skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Bilecik Belediyesi'nde bu kez de halk sağlığı skandalı yaşandı. Belediyenin, şebeke suyunu mikroptan arındıran klorlama makinelerini çalıştıramadığı belirlendi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Özdemir aktardı.