Bilecik’te dehşet! Cani koca önce eşini ardından kendini vurdu

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Halil İbrahim Karlıdağ, kıskançlık tartışması sonrası eşi Büşra Karlıdağ’ı vurdu. Ardından kızına silah doğrulttu; kızı balkondan kaçarak kurtuldu. Karlıdağ daha sonra intihar etti. Olay yerine gelen ekipler çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin üç çocuğu olduğu öğrenilirken aile yakınları sinir krizi geçirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN