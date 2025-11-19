19 Kasım 2025, Çarşamba
Bilecik’te dehşet! Cani koca önce eşini ardından kendini vurdu
Bilecik’in Söğüt ilçesinde Halil İbrahim Karlıdağ, kıskançlık tartışması sonrası eşi Büşra Karlıdağ’ı vurdu. Ardından kızına silah doğrulttu; kızı balkondan kaçarak kurtuldu. Karlıdağ daha sonra intihar etti. Olay yerine gelen ekipler çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin üç çocuğu olduğu öğrenilirken aile yakınları sinir krizi geçirdi.