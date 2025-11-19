19 Kasım 2025, Çarşamba

Bilecik'te dehşet! Cani koca önce eşini ardından kendini vurdu
Bilecik’te dehşet! Cani koca önce eşini ardından kendini vurdu

Bilecik’te dehşet! Cani koca önce eşini ardından kendini vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 19.11.2025 01:26
Bilecik’in Söğüt ilçesinde Halil İbrahim Karlıdağ, kıskançlık tartışması sonrası eşi Büşra Karlıdağ’ı vurdu. Ardından kızına silah doğrulttu; kızı balkondan kaçarak kurtuldu. Karlıdağ daha sonra intihar etti. Olay yerine gelen ekipler çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin üç çocuğu olduğu öğrenilirken aile yakınları sinir krizi geçirdi.
