Bilecik’e şehit ateşi düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2025 23:21
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 kargo uçağı, Gürcistan sınırları içerisinde düştü. Uçağın içerisindeki 20 personelden biri olan Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan şehit oldu. Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak'ta yaşayan şehidin babası Ali Ongan ve annesi Hatice Ongan'a acı haber verildi. Vali Yardımcısı Akgün Cora ve Bilecik Belediye Başkanı Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, aileye oğullarının şehit olduğunu bildirdi. Acı haberle Ongan ailesi, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine sevenleri ve yakınları akın etti.
