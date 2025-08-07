07 Ağustos 2025, Perşembe

Beyoğlu’nda yolda ’Bagaj indiremezsin’ tartışması kamerada

Beyoğlu’nda yolda 'Bagaj indiremezsin' tartışması kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 07.08.2025 16:38
Beyoğlu'ndaki Galatasaray Meydanı’nda tek şeritli yolda durarak bagaj indiren şoförle otomobil sürücüsü Can Y. Arasında tartışma çıktı. Dakikalarca yolda bekleyen Can Y., 'Yolun ortasında durup beni böyle bekletemezsin o kadar insanın hakkına girdin' diyerek şoföre tepki gösterdi. Şoför ise 'Beni kışkırtma' diyerek sürücünün üstüne yürüdü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
