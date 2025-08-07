07 Ağustos 2025, Perşembe
Beyoğlu’nda yolda 'Bagaj indiremezsin' tartışması kamerada
Beyoğlu'ndaki Galatasaray Meydanı’nda tek şeritli yolda durarak bagaj indiren şoförle otomobil sürücüsü Can Y. Arasında tartışma çıktı. Dakikalarca yolda bekleyen Can Y., 'Yolun ortasında durup beni böyle bekletemezsin o kadar insanın hakkına girdin' diyerek şoföre tepki gösterdi. Şoför ise 'Beni kışkırtma' diyerek sürücünün üstüne yürüdü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.