Beyoğlu’nda yolda ’Bagaj indiremezsin’ tartışması kamerada

Beyoğlu'ndaki Galatasaray Meydanı’nda tek şeritli yolda durarak bagaj indiren şoförle otomobil sürücüsü Can Y. Arasında tartışma çıktı. Dakikalarca yolda bekleyen Can Y., 'Yolun ortasında durup beni böyle bekletemezsin o kadar insanın hakkına girdin' diyerek şoföre tepki gösterdi. Şoför ise 'Beni kışkırtma' diyerek sürücünün üstüne yürüdü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

