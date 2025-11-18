Beyoğlu’nda tramvayın motosiklete çarpma anı kamerada

18 Kasım 2025, Salı

Giriş: 18.11.2025 11:30
Güncelleme:18.11.2025 11:30
Kaza, Tophane tramvay durağında dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Cevizlibağ’dan Kabataş istikametine giden tramvay, yaya yolundan yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Ozan M. ile arkasındaki yolcu Güneş M. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen 112 ekibi önce Ozan M’yi hastaneye kaldırdı. Güneş M. ise itfaiye ekipleri tarafından sakinleştirilerek sedye ile yol kenarına taşındı. Sedyede bekleyen yaralının üzerine bir itfaiye eri montunu örttü. Yaralı kadın da gelen ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tramvay vatmanı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
