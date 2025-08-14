Beyoğlu’nda şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi

Beyoğlu Tomtom Mahallesi Kumbaracı yokuşunda yer alan akasya ağacının bir bölümü, rüzgar nedeniyle yola devrildi. Ağacın devrildiği sırada yol üzerinden insan geçmemesi olası bir yaralama ve can kaybını önledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen ağaç nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ağacın ekipler tarafından yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

