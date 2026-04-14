Beyoğlu'nda kurşunlama dehşeti!

Beyoğlu'nda Seyit S. (28) iddiaya göre eski kız arkadaşı nedeniyle husumetli olduğu Eray Ç.’ye (26) 'Akşam çay içmeye geleceğiz' diyerek tehditte bulundu. Akşam saatlerinde kask takıp yaya olarak olay yerine gelen şüpheli, Eray Ç.’nin ailesinin yaşadığı evi kurşunlayarak kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri Seyit S.’yi üzerindeki çelik yelekle yakaladı. Poliste 11 suç kaydı bulunan ve 'Kasten yaralama' suçundan 2 yıl 4 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Seyit S. tutuklandı.