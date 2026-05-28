İstanbul'da kurban mesaisi: Kasaplarda bayram yoğunluğu dorukta

Milyonlarca vatandaşın kurban ibadetini yerine getirmesinin ardından kesimhanelerdeki hareketlilik yerini kasap dükkanlarına bıraktı. İstanbul genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan yoğun mesai, gece geç saatlere kadar devam ederken; vatandaşlar etlerini işletebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. A Haber muhabiri Nuray Korkmaz, Esenler’de bir kasap dükkanındaki son durumu ve uzmanların taze et tüketimine dair kritik uyarılarını yerinden aktardı.