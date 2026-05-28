Kirli ittifak deşifre oldu: FETÖ ve CIA’den Türkiye’ye dijital kuşatma

Elon Musk’ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) platformuna yönelik hazırlanan şok rapor, Türkiye’nin egemenliğini hedef alan dijital operasyonu gözler önüne serdi. FETÖ ve CIA’in bot hesaplar üzerinden yürüttüğü algı operasyonlarıyla, Türkiye’nin milli çıkarlarını savunan hesapların baskı altına alındığı ve "gölge ban" yöntemiyle görünmez kılındığı tespit edildi. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber’e yaptığı özel açıklamalarda, algoritma desteğiyle muhalif içeriklerin nasıl pompalandığını ve Türkiye’ye karşı yürütülen sosyal mühendislik faaliyetlerinin perde arkasını anlattı.