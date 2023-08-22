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Beyoğlu’nda İSPARK’ta ücret kavgası kamerada: Girişte isteyince ortalık karıştı

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Giriş: 22.08.2023 11:09
Beyoğlu’nda İSPARK çalışanı otoparka abone olan bir kiralık araçla gelen müşteriden girişte ücret talep etti. Şirket ve İSPARK’ın anlaşması gereği ücret talep etmemesi gerektiğinin söylenmesi üzerine; çalışan, müşteriye küfürler savurarak üzerine yürüdü. Yaşananlar müşterinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Beyoğlu’nda İSPARK’ta ücret kavgası kamerada
Beyoğlu’nda İSPARK’ta ücret kavgası kamerada
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