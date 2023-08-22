Beyoğlu’nda İSPARK’ta ücret kavgası kamerada: Girişte isteyince ortalık karıştı

Beyoğlu’nda İSPARK çalışanı otoparka abone olan bir kiralık araçla gelen müşteriden girişte ücret talep etti. Şirket ve İSPARK’ın anlaşması gereği ücret talep etmemesi gerektiğinin söylenmesi üzerine; çalışan, müşteriye küfürler savurarak üzerine yürüdü. Yaşananlar müşterinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.