14 Ağustos 2024, Çarşamba
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Beyoğlu’nda helikopter destekli ‘huzur İstanbul’ denetimi!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi. Beyoğlu'nda kurulan denetim noktasında şüpheli görülen araçlar durdurulup aranırken, sürücü ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.