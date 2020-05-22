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Beyoğlu'nda dehşete düşüren hareket! Siparişini teslim eden kargocu... | VİDEO

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Giriş: 22.05.2020 13:32
Güncelleme:22.05.2020 13:38
Beyoğlu'nda paket teslim eden kargocu apartmanın girişine idrarını yaptı. Apartman sakinlerini şoke eden hareket güvenlik kamerasına yansıdı. Apartman sakinleri kargo görevlisinden şikayetçi oldu.

Olay, dün Kulaksız Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Paket teslim etmeye giden kargo görevlisi, paketi teslim ettikten sonra çıkmak üzereyken apartmanın girişine idrarını yaptı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Giriş kattaki dairede yaşayanların duvarda ıslaklığı fark etmesi üzerine çocukların duvara tuvaletini yaptığını düşündü. Ancak güvenlik kameraları incelendiğinde idrarını yapan kişinin paket teslim etmeye gelen kargo çalışanı olduğu anlaşıldı.

Apartman sakinleri kargo görevlisinden şikayetçi oldu.

Siparişini teslim eden kargocu...
Siparişini teslim eden kargocu...
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