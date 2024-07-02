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Beylikdüzü'nde yangın çıktı

DHA
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Giriş: 02.07.2024 14:17
Beylikdüzü'nde bir inşaatta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, yükselen dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görülüyor.
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