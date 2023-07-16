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Beylikdüzü'nde minibüsün önünü kesip şoföre yumruklar savuran maganda kamerada

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Giriş: 16.07.2023 16:56
Beylikdüzü'nde minibüsün önünü keserek sürücüyü darp eden trafik magandası korku saçtı. Şoföre hakaretler ederek minibüse de vuran şahsın o anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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