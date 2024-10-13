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Beylikdüzü'nde iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 1 yaralı

Beylikdüzü'nde iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 12:46
Beylikdüzü'nde bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Silahların defalarca ateşlendiği ve 1 kişinin yaralandığı kavga anları çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 1 yaralı
İki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 1 yaralı
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