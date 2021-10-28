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Beylikdüzü'nde feci kaza! Takla atan otomobil ağaçla bahçe duvarı arasına sıkıştı

DHA
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Giriş: 28.10.2021 09:47
Beylikdüzü'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktıktan sonra takla attı. Otomobil, ardından bahçe duvarı ile ağaç arasında sıkışarak durdu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı

Kaza, Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobil, A.İ.T. adlı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil takla atıp, yol kenarındaki bir bahçe duvarı ile ağaç arasına sıkışarak durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil, getirilen çekici ile sıkıştığı yerden çıkarıldı.

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