16 Mart 2024, Cumartesi
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Beylikdüzü’nde alacak verecek meselesi yüzünden silahlı saldırı
Beylikdüzü’nde motosikletli şüpheli, alacak verecek meselesi nedeniyle bir şahsa silahlı saldırı düzenledi. Güvenlik kamerasına yansıyan silahlı saldırıda şahıs yaralanırken, şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.