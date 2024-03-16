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Beylikdüzü’nde alacak verecek meselesi yüzünden silahlı saldırı

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Giriş: 16.03.2024 14:41
Beylikdüzü’nde motosikletli şüpheli, alacak verecek meselesi nedeniyle bir şahsa silahlı saldırı düzenledi. Güvenlik kamerasına yansıyan silahlı saldırıda şahıs yaralanırken, şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
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