MHP lideri Bahçeli: Seçim oyuncak değildir

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de düzenlenen MHP Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Milletin geleceğinin kuşatma altında olduğunu vurgulayan Bahçeli, çocukların sanal medyada kaybolduğunu ifade etti. Okullarda yaşanan saldırıların yüzeysel değerlendirmelerle geçiştirilemeyeceğini belirten Bahçeli, öğretmenlere daha fazla değer verilmesi gerektiğini söyledi. CHP’nin erken seçim çağrılarına da yanıt veren MHP lideri, seçimin bir oyuncak olmadığını dile getirerek Türkiye’nin istikrarının tartışmaya açılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.