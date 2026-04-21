ABD'den askeri yığınak ve basında İran korkusu!

A Haber ekibi, bölgedeki sıcak gelişmeleri yerinde takip etmek üzere Tel Aviv’de nabız tutmaya devam ediyor. Muhabir Hasan Zahid Ezim ve kameraman Ege Ural’ın aktardığı bilgilere göre, İsrail bir yandan Lübnan ile ateşkes masasına oturmaya hazırlanırken, diğer yandan Ben Gurion Havalimanı’ndaki gizli askeri sevkiyatlar ve halkın Netanyahu hükümetine olan öfkesi tırmanıyor. Ekonomik krizin gölgesindeki ülkede akaryakıt fiyatları rekor kırarken, İsrail basını İran’ın askeri gücü karşısında duyulan endişeyi manşetlerine taşıyor.