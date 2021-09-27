27 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Beykoz’un şirin ve güzide semti Yalıköy! İstanbul’un huzur durağı bakın adını nereden alıyor

Beykoz’un şirin ve güzide semti Yalıköy! İstanbul’un huzur durağı bakın adını nereden alıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.09.2021 09:49
A Haber ekipleri yeşilin ve mavinin birleştiği Beykoz'un en güzide semtlerinden birine Yalıköy’ gitti. Adını sahildeki yalılardan alan semtin mahalleleri sahile uzanan bir tepede yer alıyor. Osmanlı sivil mimarisini yaşatan ahşap evleri, muhteşem boğaz manzaralı sokakları, sıcacık gülümseyen sakinleri ile Yalıköy İstanbul'daki huzur duraklarından biri.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İŞKUR işbaşı Eğitim Programı başvuru
İŞKUR işbaşı Eğitim Programı başvuru
İkna olmayan adam biber gazıyla etkisiz hale getirildi
İkna olmayan adam biber gazıyla etkisiz hale getirildi
Skandal! Fiyat artsın diye...
Skandal! Fiyat artsın diye...
Huzur durağı! Bakın adı nereden geliyor
Huzur durağı! Bakın adı nereden geliyor
Beyoğlu’nda uyuşturucu için kuyruğa girdiler
Beyoğlu’nda uyuşturucu için kuyruğa girdiler
Arazi kavgasında kan aktı! 1 kişi öldü
Arazi kavgasında kan aktı! 1 kişi öldü
Cüneyt Mete’nin eşi tanıdık çıktı! Meğer rol arkadaşı…
Cüneyt Mete’nin eşi tanıdık çıktı! Meğer rol arkadaşı…
Zehir tacirlerine şafak baskını! 60 adrese eş zamanlı operasyon
Zehir tacirlerine şafak baskını! 60 adrese eş zamanlı operasyon
Çam ağacı devrildi tramvay seferleri durdu
Çam ağacı devrildi tramvay seferleri durdu
Domuz sürüsü kazaya neden oldu!
Domuz sürüsü kazaya neden oldu!
Ambulans hafif ticari aracı metrelerce sürükledi
Ambulans hafif ticari aracı metrelerce sürükledi
Cansız bedeni bulundu
Cansız bedeni bulundu
Daha Fazla Video Göster