27 Eylül 2021, Pazartesi
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Beykoz’un şirin ve güzide semti Yalıköy! İstanbul’un huzur durağı bakın adını nereden alıyor
A Haber ekipleri yeşilin ve mavinin birleştiği Beykoz'un en güzide semtlerinden birine Yalıköy’ gitti. Adını sahildeki yalılardan alan semtin mahalleleri sahile uzanan bir tepede yer alıyor. Osmanlı sivil mimarisini yaşatan ahşap evleri, muhteşem boğaz manzaralı sokakları, sıcacık gülümseyen sakinleri ile Yalıköy İstanbul'daki huzur duraklarından biri.