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Beykoz sokakları başıboş köpek dolu!

Beykoz sokakları başıboş köpek dolu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.04.2025 23:21
İstanbul Beykoz’daki başıboş köpeklerin sayısı son dönemde oldukça artmış durumda. İddialara göre bunun iki ana nedeni bulunuyor. İlk olarak, satın aldıkları köpeklere bakamayan bazı İstanbullular, köpeklerini Beykoz’daki ormanlık alanlara bırakıp kaçıyor. İkinci neden ise, bölgedeki hayvan barınağının yetersiz olması. Bu nedenle hayvanlar, Beykoz’daki köylere doğru salınıyor. Arkadaşlarımız, bu iki iddianın doğruluğunu araştırdı.
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Beykoz sokakları başıboş köpek dolu!
Beykoz sokakları başıboş köpek dolu!
Beykoz sokakları başıboş köpek dolu!
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