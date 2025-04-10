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Beyin pili tedavisiyle parkinson hastalarında titreme azalıyor

Beyin pili tedavisiyle parkinson hastalarında titreme azalıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.04.2025 20:49
Beyindeki dopamin üreten hücrelerin azalmasıyla ortaya çıkan parkinson hastalığı, hareketlerde yavaşlama, titreme ve kas katılığı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Girişimsel Nöroloji Uzmanı Dr. Elif Sarıönder Gencer, hastalığın sadece ileri yaş grubunda değil, genç bireylerde de görülebileceğine dikkati çekti. Gencer, 'sekonder parkinsonizm' adı verilen ilaç kullanımına veya çeşitli beyin hastalıklarına bağlı parkinson belirtilerinin de görülebileceğini söyledi.
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Beyin pili tedavisiyle parkinson hastalarında titreme azalıyor
Beyin pili tedavisiyle parkinson hastalarında titreme azalıyor
Beyin pili tedavisiyle parkinson hastalarında titreme azalıyor
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