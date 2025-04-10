10 Nisan 2025, Perşembe
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Beyin pili tedavisiyle parkinson hastalarında titreme azalıyor
Beyindeki dopamin üreten hücrelerin azalmasıyla ortaya çıkan parkinson hastalığı, hareketlerde yavaşlama, titreme ve kas katılığı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Girişimsel Nöroloji Uzmanı Dr. Elif Sarıönder Gencer, hastalığın sadece ileri yaş grubunda değil, genç bireylerde de görülebileceğine dikkati çekti. Gencer, 'sekonder parkinsonizm' adı verilen ilaç kullanımına veya çeşitli beyin hastalıklarına bağlı parkinson belirtilerinin de görülebileceğini söyledi.