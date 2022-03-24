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Beşiktaş'ta olaylı gece! Trafik kazası sonrası otomobil alev aldı

İHA
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Giriş: 24.03.2022 09:50
Beşiktaş’ta hafif ticari araca çarpan lüks otomobil savrularak kaldırıma vurduktan sonra alev alev yandı. Otomobilin sürücüsü aracın yandığın görünce önce ağladı, ardından kazaya karıştığı tarafla kavga etti.
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