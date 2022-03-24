24 Mart 2022, Perşembe
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Beşiktaş'ta olaylı gece! Trafik kazası sonrası otomobil alev aldı
Beşiktaş’ta hafif ticari araca çarpan lüks otomobil savrularak kaldırıma vurduktan sonra alev alev yandı. Otomobilin sürücüsü aracın yandığın görünce önce ağladı, ardından kazaya karıştığı tarafla kavga etti.