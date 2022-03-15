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Beşiktaş'ta kontrol noktasından kaçmaya çalışan araba polis otolarına çarptı: 3 polis yaralandı

DHA
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Giriş: 15.03.2022 09:58
İstanbul Beşiktaş'ta, kontrol yapan trafik polislerinin durdurmak istediği araba, kaçmaya çalışırken ikisi polis otosu olmak  üzere üç otomobile çarptı. Kaza sonucu 3 polis memuru yaralanırken, araçla kaçmaya çalışan ve üzerlerinden uyuşturucu madde çıkan iki şahıs gözaltına alındı.

Olay saat 02.00 sularında Levazım Mahallesi'nde, Levazım-Akmerkez Yolu Beşiktaş-Zincirlikuyu yol ayrımında gerçekleşti.

İddiaya göre, denetim yapan trafik polisleri, 34 EYM 199 plakalı aracı durdurdu. Ekiplerin evrak kontrolü yaptığı sırada, Levazım Mahallesi'nden Beşiktaş yönüne doğru seyir halindeki Murat E.'nin hakimiyetindeki 34 RY 4529 plakalı otomobil de ekipler tarafından durdurulmak istendi.

LASTİKLERİ PATLAYINCA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Polislerin 'Dur!' ihtarına uymayan Murat E. yönetimindeki otomobil, hızla kaçmaya çalıştı. Murat E., 34 EYM 199 plakalı otomobil ile trafik polislerine ait otoların arasından geçerek uzaklaşmak istedi. Bu sırada 2'si polis otosu olmak üzere toplam 3 araca çarpan otomobilin lastikleri patlayınca olay yerinden kaçamadı.

3 POLİS YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 3 polis memuru yaralandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen polisler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

ARABA DİDİK DİDİK ARANDI

Kazanın ardından Murat E.'nin kullandığı otomobil, polis ekipleri tarafından didik didik arandı. Otomobilin sürücü Murat E. ve yanında bulunan bir kişi gözaltına alındı. Olaya karışan otomobilde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, gözaltına alınan 2 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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