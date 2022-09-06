Beşiktaş’ta alacaklıları iş yerini bastı! Dayaktan can havliyle kaçarken…

Beşiktaş’ta alacakları olduğunu öne sürdükleri bir iş yerine gelen silahlı 2 kişi, çıkan kavga sonucunda içerideki grup tarafından öldüresiye darp edildi. Arbedede silahlarını ellerinden alan gruptakilerden biri, şahıslardan birini bacağından vurdu. Canını zor kurtaran şahıs, yaralı halde hemen hemen 300 metre koşarak kaçtıktan sonra bir iş yerinin bahçesinde bayıldı. Beşiktaş Devriye Ekipler Amirliği polisleri, olayla alakalı şahsı vuranla beraber 9 kişiyi karakola götürdü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN