06 Eylül 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Beşiktaş’ta alacaklıları iş yerini bastı! Dayaktan can havliyle kaçarken…

Beşiktaş’ta alacaklıları iş yerini bastı! Dayaktan can havliyle kaçarken…

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2022 13:16
Beşiktaş’ta alacakları olduğunu öne sürdükleri bir iş yerine gelen silahlı 2 kişi, çıkan kavga sonucunda içerideki grup tarafından öldüresiye darp edildi. Arbedede silahlarını ellerinden alan gruptakilerden biri, şahıslardan birini bacağından vurdu. Canını zor kurtaran şahıs, yaralı halde hemen hemen 300 metre koşarak kaçtıktan sonra bir iş yerinin bahçesinde bayıldı. Beşiktaş Devriye Ekipler Amirliği polisleri, olayla alakalı şahsı vuranla beraber 9 kişiyi karakola götürdü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İETT otobüsü kazası! Yaralılar var
İETT otobüsü kazası! Yaralılar var
Dayaktan can havliyle kaçarken…
Dayaktan can havliyle kaçarken…
Ailesinin öldüğü kazaya göreve geldi, acı haberi...
Ailesinin öldüğü kazaya göreve geldi, acı haberi...
En korkunç köprü! Turist akını
En korkunç köprü! Turist akını
Vezneciler - Sultangazi metro hattında...
Vezneciler - Sultangazi metro hattında...
Lunaparkta facia! Yere çakıldılar
Lunaparkta facia! Yere çakıldılar
Otoparkta korkunç cinayet
Otoparkta korkunç cinayet
8 erkekten 1’inde görülüyor
8 erkekten 1'inde görülüyor
CEO kadar maaş istiyorlar
CEO kadar maaş istiyorlar
Kuvvetli yağış uyarısı!
Kuvvetli yağış uyarısı!
Saniyeler içinde şehri kapladı
Saniyeler içinde şehri kapladı
SON DAKİKA! İstanbul Silivri’de elektrikli ev aletleri fabrikasında yangın
SON DAKİKA! İstanbul Silivri'de elektrikli ev aletleri fabrikasında yangın
Daha Fazla Video Göster