16 Ağustos 2024, Cuma
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off'undaki rakibi belli oldu!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Lugano ile eşleşti. UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu karşılaşmasında İsviçre'nin Lugano takımı, Sırbistan ekibi Partizan'ı uzatmalara giden karşılaşmada eleyerek play-off'ta Beşiktaş'ın rakibi oldu. UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda ilk maç 22 Ağustos'ta, rövanş maçı ise 29 Ağustos'ta oynanacak. İsviçre ekibi Lugano, geçen sezon Beşiktaş ile UEFA Konferans Ligi'nde aynı grupta yer alırken; bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Fenebahçe ile karşı karşıya gelmişti.