16 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off'undaki rakibi belli oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off'undaki rakibi belli oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2024 10:29
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Lugano ile eşleşti. UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu karşılaşmasında İsviçre'nin Lugano takımı, Sırbistan ekibi Partizan'ı uzatmalara giden karşılaşmada eleyerek play-off'ta Beşiktaş'ın rakibi oldu. UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda ilk maç 22 Ağustos'ta, rövanş maçı ise 29 Ağustos'ta oynanacak. İsviçre ekibi Lugano, geçen sezon Beşiktaş ile UEFA Konferans Ligi'nde aynı grupta yer alırken; bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Fenebahçe ile karşı karşıya gelmişti.
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi play-off’undaki rakibi belli oldu!
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off'undaki rakibi belli oldu!
İşte işgalciler Filistinlilerin evini böyle yaktı
İşte işgalciler Filistinlilerin evini böyle yaktı
Başakşehir Konferans Ligi’nde play-off turuna kaldı
Başakşehir Konferans Ligi'nde play-off turuna kaldı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 5 kişi gözaltında!
Bakan Yerlikaya duyurdu: 5 kişi gözaltında!
Maskeli saldırgan adım adım plan yapmış!
Maskeli saldırgan adım adım plan yapmış!
Ciğerlerimiz yandı! Zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Ciğerlerimiz yandı! Zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Gaziantep’te korkutan yangın!
Gaziantep'te korkutan yangın!
Tokat’ın Erbaa ilçesinde feci kaza!
Tokat'ın Erbaa ilçesinde feci kaza!
Motosiklet, ters yöndeki otomobille kafa kafaya çarpıştı!
Motosiklet, ters yöndeki otomobille kafa kafaya çarpıştı!
Bolu’da orman yangını 12 saattir devam ediyor!
Bolu’da orman yangını 12 saattir devam ediyor!
Silah ticaretinden aranan şahıs yakalandı!
Silah ticaretinden aranan şahıs yakalandı!
Tarihi Alan’daki yangında Anzak Mezarlığı zarar gördü!
Tarihi Alan'daki yangında Anzak Mezarlığı zarar gördü!
Daha Fazla Video Göster