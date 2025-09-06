06 Eylül 2025, Cumartesi

Beşiktaş ve Küçükçekmece’de İETT otobüsü kazası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 06.09.2025 10:13
Beşiktaş'ta virajı alamayan İETT şoförü önce taksi ve motosiklete ardından da duvara çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken Dolmabahçe Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu. Küçükçekmece'de ise İETT otobüsünün şoförü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı.
