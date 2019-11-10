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10.11.2019

Beşiktaş - Denizlispor maç sonucu: 1-0 | ÖZET

Süper Lig’in 11. haftasında Denizlispor’u konuk eden Beşiktaş’ta, siyah-beyazlılar aradığı golü 70. dakikada bulurken, Kartal’ın sayısı 60. dakikada oyuna giren N’Koudou’dan geldi.

Denizlispor karşısında baskılı bir futbol ortaya koysa da fileleri bir türlü havalandıramayan Beşiktaş, aradığı golü 70. dakikada buldu. Alanyaspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyette büyük bir pay sahibi olan ancak bu maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Kevin N'Koudou, Denizlispor maçıyla geri döndü. Mücadelenin 60. dakikasında Caner Erkin'in yerine oyuna dahil olup sol kanada hareketlilik getiren Kevin N'Koudou, 70. dakikada şık bir gol atarak Vodafone Park'ı coşturdu. Rakibini geçtikten sonra çaprazdan çok sert vuran ve fileleri havalandıran N'Koudou, gol sevincini taraftarıyla paylaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada ani gelişen Yukatel Denizlispor atağında Barrow'un soldan ortasında Ruiz meşin yuvarlağı ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Ceza sahasının birkaç metre gerisinde topla buluşan Sackey'in sert şutunda, meşin yuvarlak üstte dışarı çıktı.

25. dakikada Rebocho, sol çizgiden topu ceza sahası dışına çıkardı. Elneny'nin uzak mesafeden ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

28. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Rebocho'nun pasıyla sol çaprazda topla buluşan Ljajic, ceza alanına girer girmez yerden sert vurdu ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

30. dakikada Rebocho'nun sol kanattan ortasında, altıpas önünde topla buluşan Diaby bekletmeden şutunu çıkardı. Kaleci Stackhowiak, tek hamlede topu kontrol etti.

32. dakikada Rodallega'nın ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak Karius'ta kaldı.

35. dakikada Rodallega'nın ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Karius, güzel bir kurtarışla topun ağlarla buluşmasını engelledi.

44. dakikada Hutchinson'dan seken topu kontrol ederek ceza alanına soldan giren Burak Yılmaz'ın yerden sert şutunu kaleci ayaklarıyla çıkardı. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

İlk yarı golsüz tamamlandı.

52'nci dakikada Rollega'nın aşırtma pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Barrow'un sol ayağıyla yaptığı vuruşta Gökhan Gönül'e çarpan top az farkla kale direğinin üstünden auta gitti.

58'inci dakikada orta sahada topla buluşan Ljajic, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Ljajic vuruşunda kaleci Stachowiak topu çelmeyi başardı.

69'uncu dakikada Elneny'in ortasında arka direkte topla buluşan Burak'ın vuruşunda kaleci Stachowiak'ı geçen topu Mustafa Yumlu kafasıyla kornere gönderdi.

71'inci dakikada Ljajic pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan N'Koudou sol çaprazda rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, rakibini 1-0 mağlup etti.

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