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03.11.2019

Beşiktaş Bebek Sahil'de teknede korkutan yangın!

Son dakika haberine göre Beşiktaş Bebek Sahili'nde bir teknede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Öte yandan yangın Anadolu yakasında da görüntülendi.

Beşiktaş Bebek Sahili'nde bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere hem karadan hem de denizden müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmaları ile yangın söndürüldü.

Öte yandan yangın Anadolu yakasında da görüntülendi.

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