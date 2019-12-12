Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu hakim karşısına çıktı: 'Bu olay benim namus davamdır'

Berk Oktay’ın sosyal medya hesabı hacklenmiş ve uygunsuz fotoğrafları paylaşılmıştı. Oktay’ın fotoğraflarının yayınlanmasıyla ilgili boşanma aşamasında olduğu Merve Şarapçıoğlu’na dava açılmıştı. İkili bugün hakim karşısına çıktı. Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Berk Oktay ‘Bu olay benim namus davamdır’ dedi.