Berbere ve kuaföre gideceklere 10 hayati tavsiye! Canlı yayında tek tek sıraladı |Video

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berberler ve kuaförler 11 Mayıs Pazartesi günü itibariyle yeniden kapılarını açtı. Türkiye'de salgının ilk aşaması geride bırakıldı ama virüs tehlikesi halen bitmiş değil... Uzmanlar berberlere ve kuaförlere gidecek vatandaşlara 10 hayati tavsiye bulundu. İşte o kurallar...

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berberler ve kuaförler 11 Mayıs Pazartesi günü itibariyle yeniden kapılarını açtı. Türkiye'de salgının ilk aşaması geride bırakıldı ama virüs tehlikesi halen bitmiş değil...

Uzmanlar berberlere ve kuaförlere gidecek vatandaşlara 10 hayati tavsiye bulundu. İşte o kurallar...

1. Gitmeden mutlaka telefon edip sandalye kapasitesini sorun. Örneğin sandalye sayısı 10 ise 5 kişiden fazla müşteri almaması gerekir.



2. Randevunuza yakın bir saatte gidin ki diğer müşterilerle beklemeyin. İçeride 30 dakikadan fazla kalmamaya özen gösterin.



3. Gittiğinizde insanlarla 1.5 metreden yakına gelmemeye dikkat edin. Kuaförünüzle de 1.5 metre uzaklıkla görüşün.

4. Mümkünse saçınızı evde yıkayarak kuaföre gidin.



5. Maske takarken saç kestirmek çok zor. Maskenizi işlem bitene kadar kulağınızdan çıkarıp elinizle ağız ve burnunuza tutmalısınız. İşlem sonrası hızlıca ellerinizi yıkamalı veya dezenfekte etmelisiniz.





6. Fön makinelerinde hava sirkülasyonu tıpkı klima gibi çok fazla olduğundan virüsü toz halinde kaldırma riski var. Mesafeli de olsa fön risk teşkil edecektir.

7. Oturduğunuz sırada da yüzeylere dokunmayın ve sık sık ellerinizi yıkayın.



8. Her ne kadar maske takılsa da ağda işlemi sırasında fiziksel mesafeyi korumak zor olacağından ısrarla ağda yaptırılmamasını öneriyorum.



9. Makyaj, kaş ve bıyık alma, manikür gibi işlemler de doğrudan yüz yüze temasa sebep olduğundan hem siz hem de çalışan için riskli. Pedikür, 1.5 metre kuralına uyuyorsa yapılabilir.

10. Kuaför salonları, her müşteri sonrası en az 15 dakika temizlik yapmalı, sandalyeleri, makas, diğer aletleri alkol veya çamaşır suyuyla sulandırılmış su ve bezlerle temizlemelidir. Gereklilik halinde enfeksiyon kaynağını bulmak ve filyasyon sistemini başlatmak için gelen her müşteri ismi kaydedilmelidir.Randevunuza yakın bir saatte gidin ki diğer müşterilerle beklemeyin. İçeride 30 dakikadan fazla kalmamaya özen gösterin.