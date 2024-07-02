Berber ve kuaför kararı! Haftanın bir günü…

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması yürürlüğe girdi. Söz konusu işletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde Ticaret Bakanlığı idari yaptırım uygulayacak.

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