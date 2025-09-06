06 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Berber tavsiyesi hayatını kabusa çevirdi! Tanınmaz hale döndü
Berber tavsiyesi hayatını kabusa çevirdi! Tanınmaz hale döndü

Berber tavsiyesi hayatını kabusa çevirdi! Tanınmaz hale döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2025 11:59
Adana'da Murat Gözde isimli vatandaş berber tavsiyesi üzerine internetten saç siyahlatıcı bir şampuan satın aldı. Şampuanı kullanınca hayatının şokunu yaşayan vatandaşın yüz ve gözünde şişlikler meydana geldi. Tanınmaz hale dönen talihsiz adam, "Durumum çok kötü. Gözlerimi kaybedeceğim diye çok korktum." dedi.
Berber tavsiyesi hayatını kabusa çevirdi! Tanınmaz hale döndü
Berber tavsiyesi hayatını kabusa çevirdi! Tanınmaz hale döndü
Berber tavsiyesi hayatını kabusa çevirdi! Tanınmaz hale döndü
Türkiye nasıl bir kış geçirecek?
Türkiye nasıl bir kış geçirecek?
İstanbul’da sağanak etkili oluyor!
İstanbul’da sağanak etkili oluyor!
Liderlerin ’uzun yaşam’ sohbeti!
Liderlerin 'uzun yaşam' sohbeti!
Ağustosta her 2 yolcudan biri İstanbul’daki havalimanlarını kullandı
Ağustosta her 2 yolcudan biri İstanbul'daki havalimanlarını kullandı
8 kent için sarı kodlu uyarı
8 kent için sarı kodlu uyarı
2 ilçede İETT otobüsü kazası
2 ilçede İETT otobüsü kazası
Kanseri yendi şehir turu attı!
Kanseri yendi şehir turu attı!
Araba park etmek zordur!
Araba park etmek zordur!
Bir sonraki durak nikah dairesi!
Bir sonraki durak nikah dairesi!
Elektrikli valizle yeniden yolculuk yaptı
Elektrikli valizle yeniden yolculuk yaptı
İngiltere’de vergi skandalı!
İngiltere'de vergi skandalı!
Daha Fazla Video Göster