Berber tavsiyesi hayatını kabusa çevirdi! Tanınmaz hale döndü

Adana'da Murat Gözde isimli vatandaş berber tavsiyesi üzerine internetten saç siyahlatıcı bir şampuan satın aldı. Şampuanı kullanınca hayatının şokunu yaşayan vatandaşın yüz ve gözünde şişlikler meydana geldi. Tanınmaz hale dönen talihsiz adam, "Durumum çok kötü. Gözlerimi kaybedeceğim diye çok korktum." dedi.