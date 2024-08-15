Belediyeyle kulüp karşı karşıya! Futbolcular duş alamıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi yönetimi, kiracısı futbol kulübünü tesislerden çıkarmak için farklı bir yönteme başvurdu. Kaçak su kullanılıyor iddiasıyla tesislerdeki su kesildi. Tüm bu anlaşmazlığın mağduru ise futbolcular oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN