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Belediye otobüsünü birbirine kattılar

DHA
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Giriş: 27.09.2021 11:05
Konya'da lise öğrencileri belediye otobüsünden kavga etti. O anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, geçen cuma günü Çatalhüyük Mahallesi Karaman Caddesi'nde belediye otobüsünde meydana geldi. Otobüsteki lise öğrencileri arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında diğer yolcular panik yaşadı. O anlarda bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Öğrencilerin, otobüsten inip kavgaya sürdürdüğü belirtildi.

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