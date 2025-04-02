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Bekçiyi yaralayan şahıslardan birinin kaçış anı kamerada

Bekçiyi yaralayan şahıslardan birinin kaçış anı kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 02.04.2025 13:22
Güncelleme:02.04.2025 13:22
Bağcılar'da bekçiyi vurun şahıslardan birinin kaçış anları kameraya yansıdı. Olayı gören sokak sakini Sebahattin İnal, "Balkondan baktığımızda bir bekçi yerde yatıyordu. Başka bir bekçi arkadaşını yerde görünce sinir krizi geçirdi. Hepsi silahlıydı. Bellerine silahlarını koyup kaçtılar" dedi.
Bekçiyi yaralayan şahıslardan birinin kaçış anı kamerada
Bekçiyi yaralayan şahıslardan birinin kaçış anı kamerada
Bekçiyi yaralayan şahıslardan birinin kaçış anı kamerada
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