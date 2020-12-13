Bekçiyi görünce aynı araçtaki arkadaşını ihbar etti! Ceza yazdırdı

Kocaeli'de bir kişi bekçileri görünce arabasını durdurup arkadaşını maske takmadığı için ihbar etti. Arkadaşından beklemediği bu hareket karşısında ceza yiyen genç şaştı kaldı.

Aynı araç içinde seyahat ettiği arkadaşını bekçiyi görünce ihbar etti.



Kocaeli İzmit'te sokağa çıkma izni olan gençler arabayla seyir halindeydi.



O sırada sürücü bekçileri görünce maskesini bir türlü takmayan arkadaşına maske cezası yazılmasını istedi.



Ceza yiyen Seymen Duman isimli genç neşesiyle dikkati çekti. Bekçiler ve arkadaşı ise ona durumun ciddiyetini anlattı.



Arkadaşına bile maske cezası yazdıran genç sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.