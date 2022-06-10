10 Haziran 2022, Cuma
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Behlül ile Bihter 14 yıl sonra yeniden ekranlarda! Kıvanç Tatlıtuğ Beren Saat'li projesini ilk kez açıkladı
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı ‘Bihter’ karakteriyle hafızalara kazınan Beren Saat’in adı son zamanlarda aynı dizide ‘Behlül’ karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile yeniden bir projede. Kıvanç Tatlıtuğ Beren Saat'li projesini kameralar önünde ilk kez açıkladı.