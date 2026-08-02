Çanakkale'nin Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nın birleştiği noktada yer alan tarihi ilçesi Lapseki, doğası, kültürü ve yöresel lezzetleriyle ekranlara taşındı. A Haber "Anadolu Diyarı" ekibi, ilçenin tarihi çarşılarından tarlalarına uzanan keyifli bir yolculuğa çıktı.

Çanakkale'nin Anadolu yakasında yer alan Lapseki, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve yöresel lezzetleriyle dikkat çekiyor. Marmara Denizi ile Çanakkale Boğazı'nın birleştiği noktada bulunan ilçe, geçmişten bugüne taşıdığı kültürü ve üretim zenginliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

LAPSEKİ'NİN TARİHİ MEYDANI: ÇINARALTI

İlçenin simge noktalarından biri olan Çınaraltı, tarihi atmosferiyle dikkat çekiyor. Lapseki'de geçmişten günümüze ulaşan tarihi dükkânlar ve geleneksel işletmeler de ilçenin kültürel mirasının önemli parçaları arasında yer alıyor.

BEŞ NESİLLİK LOKANTA GELENEĞİ

Lapseki'de bazı işletmeler, nesilden nesile aktarılan mesleklerle ayakta duruyor. Beş nesildir lokanta işleten aileler, ilçenin geleneksel lezzetlerini yaşatmaya devam ediyor.

TARİHİ KARAFIRINDA EKMEK LEZZETİ

İlçede bulunan tarihi karafırınlarda hazırlanan ekmekler, geleneksel yöntemlerle sofralara ulaşıyor. Lapseki'nin yöresel tatları arasında geçmişten gelen bu lezzetler önemli yer tutuyor.

ŞEFTALİDEN DONDURMAYA, KİRAZDAN HASADA

Coğrafi işaretli şeftalisiyle öne çıkan Lapseki'de, bu üründen yapılan dondurma da dikkat çekiyor. Şeftalili dondurmanın yapım aşamaları ve lezzet sırrı ekrana taşınıyor. İlçenin büyük ve lezzetli kirazları da üretimin önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.