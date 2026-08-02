FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin firar süreci

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve firari Burkay Karatepe'nin yakalanma süreci A Haber canlı yayınında ele alındı. Uzman isimler, operasyonun detaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe ile Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Merve Özkan'ın sorularını yanıtladı. A Haber canlı yayınına bağlanan A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin saklandığı yerde yakalanmasına ilişkin ortaya çıkan yeni bilgileri aktardı.