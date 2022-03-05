05 Mart 2022, Cumartesi
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Bebek'teki restoran ile ilgili iddia hakkında Kaymakamlıktan açıklama geldi
Beşiktaş'ın Bebek semtinde lüks bir restoranın, tesettürlü bir kadını işletmeye almadığı iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere ilişkin Beşiktaş Kaymakamlığı sosyal medyadan açıklama yaptı.