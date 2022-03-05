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Bebek'teki restoran ile ilgili iddia hakkında Kaymakamlıktan açıklama geldi

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Giriş: 05.03.2022 12:29
Güncelleme:05.03.2022 14:45
Beşiktaş'ın Bebek semtinde lüks bir restoranın, tesettürlü bir kadını işletmeye almadığı iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere ilişkin Beşiktaş Kaymakamlığı sosyal medyadan açıklama yaptı.
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