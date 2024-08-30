Bebek’te elektrik kesintisi bıktırdı! Tamir ediliyor yine bozuluyor

İstanbul Bebek'te esnafın altyapı isyanı var. Son dönemde kafe ve restoranların yoğunlaştığı bölgede sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor. Esnaf da gıdalarının bozulmasından dolayı zor durumda.

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