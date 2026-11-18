Bebeklerde uyku eğitimi nasıl olmalı? Uzmanından ailelere önemli uyarılar

Bebeklerde kaliteli uyku, gelişimden beyin hücrelerinin dinlenmesine kadar pek çok açıdan önem taşıyor. Dünyanın farklı bölgelerinde aileler bebeklerini uyutmak için farklı yöntemler uygularken uzmanlar, her kültürden alınan yöntemin her bebek için uygun olmayabileceğine dikkat çekiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Bilir, uyku düzeni ve güvenli uyku koşulları konusunda aileleri uyardı. Muhabir Ayşenur Çağıran ve kameraman Hüseyin Koçak, bebeklerde uyku alışkanlıklarını ve uzmanların ailelere yönelik uyarılarını görüntüleriyle aktardı.