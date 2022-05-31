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Bebek sahilde çıplak şekilde görüntüleri ortaya çıkmıştı! Bebek sahilde çıplak şekilde kaydedilen adam göz altına alındı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.05.2022 16:42
İstanbul Beşiktaş’ta sahil kenarında bir bankta çıplak bir şekilde uyuyan ve vatandaşların tepkisini çeken Mahmut Çubukçu da gözaltına alındı. Çubukçu sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.
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