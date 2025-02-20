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Bayrampaşa’da tek katlı otoparkta yangın

Bayrampaşa’da tek katlı otoparkta yangın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.02.2025 23:08
Olay, saat 21.30 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki tek katlı otoparkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın giderek büyürken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale etmek isterken merdivenden düşerek yaralanan bir vatandaş, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışmaları devam ederken, otoparkta bulunan bir araç ve çeşitli malzemeler zarar gördü.
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Bayrampaşa’da tek katlı otoparkta yangın
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